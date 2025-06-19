Брянский губернатор встретился с Патриархом Кириллом

Брянский губернатор обсудил взаимодействие власти и епархии с Патриархом Кириллом. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также на мероприятии присутствовали глава Брянской митрополии, митрополит Брянский и Севский Александром и депутат Государственной Думы РФ Олег Матыцин. Глава региона и патриарх обсудили взаимодействие органов власти с епархиями Брянской митрополии.

«Передали Святейшему Патриарху Кириллу фотоальбом «Мы строим храмы, чтобы украсить наши души», посвященный храмам Брянской митрополии. Рассказал о завершении строительства храма святителя Николая Чудотворца в селе Меленск и кафедрального собора в честь Богоявления Господня в Клинцах», — уточнил Александр Богомаз.

В своих соцсетях губернатор выразил признательность Патриарху Кириллу за внимание к Брянской и Клинцовской епархии, а также помощь и благословение.