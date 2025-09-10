Брянский губернатор встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО

Брянский губернатор обсудил обстановку в регионе с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянскую область прибыл полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Он встретился с губернатором Александром Богомазом. Они обсудили обстановку в приграничном регионе и предстоящие выборы.

Александр Богомаз уточнил, что с начала спецоперации количество обстрелов Брянской области достигло 18,5 тысяч, а в этом году – уже почти 12,5 тысяч. Защищают регион группировка «Брянск» Министерства обороны, Пограничное управление ФСБ России, сотрудники ФСБ России, Росгвардии и добровольческая бригада «БАРС-Брянск». Для жителей подготовлены пункты временного размещения.

«Да, ситуация напряжённая, но управляемая, паники нет. Выборы проходят в штатном режиме, в досрочном голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек», – подчеркнул Александр Богомаз.