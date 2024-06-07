Брянский губернатор встретился с руководителем концерна «Тракторные заводы»

Губернатор Брянской области обсудил развитие производства с руководителем концерна «Тракторные заводы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площадке Петербургского международного экономического форума губренатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем концерна «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым. Предприятие выпускает промышленные, сельскохозяйственные, коммунальные машины, железнодорожную технику. В него не так давно вошла и «Бежицкая сталь».

«При этом наше предприятие продолжит выпуск продукции для нужд машиностроения, не только сохранив объемы выручки прошлых лет, но и увеличит его на 12,5 % в 2024 году», – подчеркнул Александр Богомаз.