Брянский губернатор встретился с учредителем и гендиректором «Термотрон-Завод»

Брянский губернатор обсудил перспективы производства с учредителем и гендиректором «Термотрон-Завод». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с учредителем ООО «Термотрон-Завод» Георгием Абушенко и генеральным директором предприятия Антоном Абушенко. Они обсудили перспективы развития производства.

«Продукция, произведенная на заводе, используется на железных дорогах, метрополитенах и городском рельсовом транспорте в России и еще 50 странах мира. Предприятие производит уникальное оборудование, обеспечивающее безопасное движение поездов со скоростью до 400 км/час. За прошлый год рост производства составил 21%», — уточнил Александр Богомаз.

Так, на предприятии разработан первый полностью отечественный трамвайный электропривод. Большинство шлагбаумов для железнодорожных переездов также изготовлены на этом заводе.

Теперь «Термотрон» купил Гомельский электротехнический завод. На совместном предприятии будут производить стрелочные электроприводы, шлагбаумы и системы управления на железнодорожных переездах. Завод станет первым эксклюзивным поставщиком этой продукции в Республике Беларусь.

«Планируется увеличение выпуска товарной продукции «ГЭТЗ» на 150 %, вложение 135 млн рублей инвестиций на автоматизацию и цифровизацию производства — в этом направлении «Термотрон» один из лидеров», — заключил Александр Богомаз.