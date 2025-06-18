Брянский губернатор встретился с замминистра транспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем Министра транспорта РФ Евгением Филипповым. Они обсудили повышению уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного комплексаа, в том числе инфраструктуры и транспортных средств. У совещании также участвовали председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и врио заместителя Губернатора Брянской области Денис Амеличев.

«Обеспечение транспортной безопасности — это сейчас одна из ключевых задач в нашем приграничном регионе», – подчеркнул Александр Богомаз.