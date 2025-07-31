Брянский губернатор встретился с зампредседателя Правительства России

Брянский губернатор обсудил социально-экономическое развитие региона с зампредседателя Правительства России. Об этом Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Они обсудили реализацию в регионе задач по социально-экономическому развитию.

Марат Хуснуллин положил оценил качество региональных и местных дорог, а также работу по снижению аварийности на объектах ЖКХ. Также зампредседателя Правительства РФ отметил результаты программы комплексного развития территорий,. В её рамках планируют построить два новых детских сада.

«Учитывая специфику расположения области, линию соприкосновения, региональной команде приходится работать в разы собраннее. При этом, несмотря на собственные сложности, регион активно шефствует над Луганской Народной Республикой. Спасибо коллегам за эту работу!» – подчеркнул Марат Хуснуллин.