Брянский губернатор встретился с зампредседателя Правительства России

Брянский губернатор обсудил обстановку с зампредседателя Правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они обсудили текущая ситуацию в регионе. В частности, речь шла о программе комплексного восстановления приграничных районов, которую поручил разработать Президент России Владимир Путин.
«С ведомствами все будет отработано с учетом индивидуальный особенностей территорий. Для этого обсудили первоочередные задачи. Затронули вопросы восстановления жилья, социальной, транспортной инфраструктуры, поддержку людей и выплату компенсаций. Также рассмотрели социально-экономическое развитие Брянской области, в частности строительство новых дорог и ремонт существующих», — уточнил Александр Богомаз.
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