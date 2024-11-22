Брянский каратист завоевал «золото» первенства мира

Брянский каратист завоевал золотую медаль на первенстве мира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. Участвовали в соревнованиях свыше 500 спортсменов из более чем 25 стран.

В турнире в возрастной категории 16-17 лет выступил воспитанник брянского спорткомплекса «Десна» Николай Сокуренко. Он завоевал золотую медаль.