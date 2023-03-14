Брянский оперштаб опроверг сообщения о беспилотнике над Сельцо

Брянский оперативный штаб назвал фейком сообщения о беспилотнике в районе химзавода в Сельцо.

14 марта в СМИ и соцсетях появилась информация о попытке атаки беспилотники Брянского химического завода в районе города Сельцо. Дрон якобы сбила российская система ПВО «Панцирь» в нескольких километрах от места предполагаемого удара.

В оперативном штабе Брянской области опровергли сообщения, назвав их фейком. Экстренные службы не подтвердили информацию о беспилотнике.

В оперштабе напомнили об уголовной ответственности за распространение фейковый сообщений и призвали доверять официальным источникам информации.