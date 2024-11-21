Брянский школьник стал призёром международной олимпиады по программированию

Брянский школьник занял второе место на международной олимпиаде по программированию. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Жюри подвело итоги международной олимпиады по креативному программированию на Scratch. В ней приняли участие около 330 участников из более чем 30 стран мира.

В категории «ScratchChild» (9-10 лет) выступал воспитанник Центра цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района Даниил Горюнов. Он представил проект «Хрустальный город», посвящённый ремеслу стеклодувов Дятьково. Даниил занял второе место среди 80 участников.