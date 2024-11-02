Брянский студент получил медаль Совета Федерации России за мужество и спасение людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Совете Федерации Российской Федерации прошла 11-я церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Там вручили медаль «За проявленное мужество» 17-летнему Евгению Бесчастнову из Стародубского района.

В апреле 2024 года автобус атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Одним из восьми пассажиров был студент Евгений Бесчастнов. Он при взрыве не пострадал и стал помогать другим, несмотря на опасность нового нападения.

Евгений передал в выбитое окно 17-летнюю девушку с осколком в ноге. Он разорвал свою футболку и наложил ей повязку, чтобы остановить кровотечение. Родителями Евгений помог донести девушку до автомобиля. Благодаря его грамотным действиям, решительность и спокойствию в экстремальной ситуации пострадавшая осталась жива.