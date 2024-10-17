Брянский суд ограничил свободу виновным в страшной аварии двум водителям

Суд ограничил свободу двум водителям, виновным в аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в региональной прокуратуре

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения , повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушали 27-летний и 40-летний жители областного центра.

Утром 22 сентября прошлого года в дорожно-транспортном происшествии с участием машин Kia и Nissan, одна из иномарок выехала на тротуар. Легковушка сбила бабушку, трёхлетнюю девочку и её маму.

Суд ограничил водителям свободу на полтора и два года. Приговор не вступил в законную силу.