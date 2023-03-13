Брянский суд отправил в колонию двух женщин за кражу у пенсионерки

Двух жительниц Брянска, обокравших пенсионерку, суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о краже. На скамье подсудимых оказались 24-летняя и 51-летняя жительницы областного центра.

11 июля 2022 года сообщницы под предлогом оказания помощи проникли в квартиру 84-летней жительницы Бежицкого района. Они похитили 42 тысяч 500 рублей и разделили их между собой.

Суд приговорил виновных к одному году и одному месяцу и одному году в колонии соответственно. Решение не вступило в законную силу.