Брянский суд рассмотрел дело о сбыте почти трех килограммов наркотиков

Брянский суд озвучил приговор жителю Ростова-на-Дону за сбыт почти трех килограммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель Ростова-на-Дону.

В декабре 2022 года мужчина в мессенджере получил от «оператора» сведения с координатами тайника с запрещенным веществом в лесу Трубчевского района. Он должен был забрать его и сбыть бесконтактным способом. Но довести преступление до конца ему помешали сотрудники полиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2,9 кг мефедрона.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.