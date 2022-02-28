Брянский тепловоз оценили в конкурсе инновационных товаров

Локомотив востребован в России и за рубежом.

Брянский машиностроительный завод победил в областном смотре-конкурсе инновационных товаров.

Жюри высоко оценили создание маневрового модифицированного тепловоза ТЭМ18ДМ. Это один из самых востребованных локомотивов. Он работает на железных дорогах и промышленных предприятиях в России и за границей.

Новые модификации тепловоза предназначены для расширения сфер его применения. Завод реализовал более 350 локомотивов, оснащённых дополнительными системами.

Кроме того, в номинации «Лучшая постановка изобретательской и рационализаторской работы на предприятии, в организации» завод занял второе место. А пять сотрудников стали призёрами в номинации «Лучшее рационализаторское предложение».