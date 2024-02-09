У Брянского машиностроительного завода сменился руководитель
Брянский машиностроительный завод возглавил Александр Попругин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области встретился с новым руководителем Брянского машиностроительным заводом. предприятие возглавил Александр Попругин и гендиректором по взаимодействию с органами власти и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг» Артёмом Леденевым. Они обсудили направления развития предприятия.
«БМЗ по результатам прошлого года увеличил реализацию продукции более чем на 30%, инвестиции в развитие производства БМЗ за 2020-2023 годы превысили 3 млрд рублей. План на этот год — увеличить объем реализации продукции до рекордных 75 млрд рублей» , – уточнил Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
Километры жизни
Как в регионе улучшают транспортную доступность. В Смоленской области в 2023 году отремонтировали рекордное количество дорог. А число приведённых в нормативное состояние мостов в три раза превысило показатель 2022 года. Об успехах региона в развитии транспортной отрасли рассказал на пленарной сессии форума «Инфраструктура и городская среда» губернатор Смоленской области Василий Анохин. Мероприятие прошло 2 февраля
Как принимает доктор?
Смоленские медучреждения продолжают пополняться кадрами. В 2023 году в больницы и поликлиники региона трудоустроились 240 молодых специалистов. Для дополнительной мотивации будущих медиков в Смоленской области ввели единовременные выплаты, которые составляют 100–200 тыс. рублей. Также медработники получают компенсацию за жильё. Об этом губернатор Василий Анохин рассказал в рамках Дня здоровья, который провели на международной выставке «Россия»
Приезжайте в гости!
В Смоленской области появится больше туристических маршрутов и больше предложений для потенциальных туристов. О планах по развитию туристического потенциала Смоленщины рассказал губернатор Василий Анохин на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В 2024 году в регионе масштабно отметят 90-летие со дня рождения первого космонавта Юрия