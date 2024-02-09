У Брянского машиностроительного завода сменился руководитель

Брянский машиностроительный завод возглавил Александр Попругин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области встретился с новым руководителем Брянского машиностроительным заводом. предприятие возглавил Александр Попругин и гендиректором по взаимодействию с органами власти и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг» Артёмом Леденевым. Они обсудили направления развития предприятия.

«БМЗ по результатам прошлого года увеличил реализацию продукции более чем на 30%, инвестиции в развитие производства БМЗ за 2020-2023 годы превысили 3 млрд рублей. План на этот год — увеличить объем реализации продукции до рекордных 75 млрд рублей» , – уточнил Александр Богомаз.