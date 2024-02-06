Председатель ЛДПР посетил Брянский машиностроительный завод

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Брянский машиностроительный завод. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянск прибыла делегация ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким. Сначала парламентарий возложил цветы к стеле «Город воинской славы» на Кургане Бессмертия. Затем Леонид Слуцкий посетил Брянский машиностроительный завод. Экскурсию для него провёл гендиректор Вадим Яковлев. Затем депутат пообщался с рабочими и вручил партийные благодарности руководству предприятия и сотрудникам.

Затем Леонид Слуцкий посетил Дворец единоборств.

«Сегодня граждан России пытаются «задвинуть» и исключить из мирового спорта. Ни к одной стране мира нет столь пристального внимания, как к нам. Наши спортсмены постоянно доказывают, что они быстрее, выше, сильнее всех остальных. Мы побеждаем, а нас ненавидят, так исторически сложилось», – подчеркнул депутат.

После этого Леонид Слуцкий встретился с губернатором региона Александром Богомазом.