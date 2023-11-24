Брянский тяжелоатлет стал призёром турнира в Белоруссии

Брянский спортсмен стал призёром первенства по тяжёлой атлетике в Белоруссии. Об этом рассказали региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Пинске республики Беларусь прошло открытое первенство Белорусской федерации тяжёлой атлетики. В нём участвовали юноши и девушки до 15 лет.

В составе сборной России выступил воспитанник спортшколы «Электрон» из Дятьково Николай Ратниекс. Юноша в весовой категории 55 кг завоевал серебряную медаль.