Брянский вице-мэр призвал быть злее с подрядчиками

«Впредь вам всем наука, как нужно работать с подрядчиками. Нужно быть злее, ходить, контролировать каждый этап. Строителей нельзя оставлять одних!» — подчеркнул вице-мэр.

Первый заместитель главы администрации Сергей Антошин потребовал, чтобы технадзоры приезжали на объект на всех этапах производства.

Брянская городская администрация решила установить тотальный контроль за подрядчиками после происшествия в парке «Юность». Из-за нарушении технологий там пострадал подросток.

Первый заммэра Брянска призвал технадзор внимательно контролировать работу подрядчиков. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Есть бизнес-план? Мы поддержим! Как в регионе помогают предпринимателям? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области. На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Сколько это в процентах? — Смоленская область заняла восьмое место

На «Востоке» На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Краснинском районе. Глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции системы централизованного водоснабжения. «К 1 июня следующего года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин и 11 станций обезжелезивания. Столь масштабная реконструкция системы централизованного водоснабжения райцентра позволит улучшить качество питьевой воды для

На родине Гагарина В Смоленской области в следующем году намерены отметить 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Тема затрагивалась в ходе визита врио губернатора Василия Анохина на малую родину первого космонавта планеты в Гагаринский район. Василий Анохин провёл двухчасовую встречу с жителями и проинспектировал ход реконструкции ряда объектов. «Благодарен гагаринцам за проявленную активность, а главное — инициативу и

Кадры в дефиците Как в регионе решают вопрос с нехваткой медработников? Проблема кадрового дефицита в здравоохранении — одна из самых острых в области. Она не раз поднималась во время встреч врио губернатора Василия Анохина с жителями районов. Этот же вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания членов администрации, которое состоялось на прошлой неделе под председательством главы региона. В настоящий

Расписание некоторых пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится в конце июня 27 и 30 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой, Москвой и Смоленском. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Дурово. Так, электропоезд № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 7:16 (на 54 мин раньше) и прибудет на конечную станцию в 10:51 (на 53 мин раньше); — электропоезд № 6206 Смоленск –