Брянских учителей поздравил губернатор

Брянских учителей с профессиональным праздником поздравил губернатор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошло торжественное мероприятие. В преддверии Дня учителя там чествовали ветеранов и специалистов педагогической отрасли. Из поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Брянские учителя дали путевку в жизнь ученым, военнослужащим, врачам, работникам культуры, титулованным спортсменам, государственным деятелям. Наш регион считается одним из лидеров по уровню и качеству образования в России. 183 брянских педагога удостоены высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», многие являются отличникам просвещения и почетными работниками сферы образования. Особые слова благодарности — ветеранам педагогического труда, многие из них продолжают трудиться, являясь примером для молодых коллег», — сказал Александр Богомаз.

Лучшие представители педагогического труда получили награды Президента РФ, Министерства просвещения РФ, губернатора области, Брянской областной Думы, главного федерального инспектора по Брянской области. А председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Анна Голубева вручила дипломы молодым учителям-новаторам, которые победители в конкурсе «Педагогический дебют-2024».

Без внимания не остались и ветераны. Им вручили цветы и памятные подарки.