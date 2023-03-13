Брянского подрядчика суд оштрафовал на 150 тысяч рублей

Суд оштрафовал брянского подрядчика на 150 тысяч рублей за нарушение контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения законодательства при реализации региональной программы «Чистая вода». Подрядная организация не закончила в срок строительство водоразборного сооружение «Деснинский» на улице Камозина. Объект готов на 70%.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал подрядчика на 150 тысяч рублей.