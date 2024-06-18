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Брянскому ветерану исполнилось 100 лет

2024, 18 июня 16:29 Лента новостей
Брянскому ветерану исполнилось 100 лет
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Брянский ветеран Великой Отечественной войны Борис Васильевич Шапошников отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

18 июня Почетному гражданину города Брянска Борису Васильевичу Шапошникову исполнилось 100 лет. В честь юбилея торжественное мероприятие прошло в гимназии № 3. Учебное заведение носит имя ветерана Великой Отечественной войны.

Мероприятие началось с персонального парада. Юнармейцы прошли маршем, приветствуя Борису Васильевичу Шапошникову.

Юбиляра поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Для меня большая гордость и радость лично поздравить Бориса Васильевича с днем рождения. Я знаю его уже десять лет, и все это время мы идем рука об руку. Борис Васильевич постоянно участвует в торжественных мероприятиях, но самое важное — принимает участие во встречах с нашей молодежью, рассказывает им о том, как наши предки отдавали самое дорогое — свои жизни — во имя процветания и величия нашего народа и страны, о любви к Родине. От всей души поздравляю человека-легенду, Бориса Васильевича Шапошникова со столетним юбилеем! Желаю здоровья еще на долгие годы!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Кроме того, ветерану передали телеграмму от Президента России Владимира Путина. Также видеообращение записали военнослужащие с СВО

 

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