Бывшего директора водоканала Карачева обвиняют в получении взятки и растрате

Суд ждёт бывшего директора водоканала Карачева по обвинению в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В преступлениях обвиняют 51-летнего бывшего директора водоканала города Карачева.
По версии следствия, с июля по август 2023 года директор муниципального предприятия через подчиненного получил от жителя Карачевского района 45 тысяч рублей. Тот был приговорён к обязательным работам. За взятку фигурант оформил документы об отбытии последним наказания на предприятии и передал в уголовно-исполнительную инспекцию.
Также следователи выяснили, что с мая по октябрь 2023 года директор водоканала на личные нужды потратил более 30 тысяч рублей из бюджета предприятия.
Обвиняемый ждёт суда под домашним арестом.
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