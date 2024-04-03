Бывшего директора водоканала Карачева обвиняют в получении взятки и растрате

Суд ждёт бывшего директора водоканала Карачева по обвинению в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В преступлениях обвиняют 51-летнего бывшего директора водоканала города Карачева.

По версии следствия, с июля по август 2023 года директор муниципального предприятия через подчиненного получил от жителя Карачевского района 45 тысяч рублей. Тот был приговорён к обязательным работам. За взятку фигурант оформил документы об отбытии последним наказания на предприятии и передал в уголовно-исполнительную инспекцию.

Также следователи выяснили, что с мая по октябрь 2023 года директор водоканала на личные нужды потратил более 30 тысяч рублей из бюджета предприятия.

Обвиняемый ждёт суда под домашним арестом.