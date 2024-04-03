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Бывшего директора водоканала Карачева обвиняют в получении взятки и растрате

2024, 03 апреля 14:14 Лента новостей
Бывшего директора водоканала Карачева обвиняют в получении взятки и растрате
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Суд ждёт бывшего директора водоканала Карачева по обвинению в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В преступлениях обвиняют 51-летнего бывшего директора водоканала города Карачева. 

По версии следствия, с июля по август 2023 года директор муниципального предприятия через подчиненного получил от жителя Карачевского района 45 тысяч рублей. Тот был приговорён к обязательным работам. За взятку фигурант оформил документы об отбытии последним наказания на предприятии и передал в уголовно-исполнительную инспекцию. 

Также следователи выяснили, что с мая по октябрь 2023 года директор водоканала на личные нужды потратил более 30 тысяч рублей из бюджета предприятия.

Обвиняемый ждёт суда под домашним арестом.

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