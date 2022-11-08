Бывший главврач брянской больницы предстанет перед судом за взятку
Бывшего главного врача больницы Брянска ждёт суд за получение крупной взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокурор Брянской области Александр Войтович утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. В преступлении обвиняют главврача больницы в областном центре.
По версии следствия, с февраля 2018 года по октябрь 2021 года руководитель медучреждения вместе с заведующей аптекой получили от предпринимателя 2,7 млн рублей. За деньги они заключали договоры на поставку медицинских товаров.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
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