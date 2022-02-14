Цена проезда в брянской маршрутке № 108д выросла до 90 рублей

По областному центру можно проехать за 25 рублей.

Проезд до конечной в маршрутке № 108д «Брянск – Лопушь» подорожает до 90 рублей. Стоимость изменится с 16 февраля. Об этом пассажиры узнали из объявлений в салоне маршруток.

Проехать по Брянску можно будет за 25 рублей.