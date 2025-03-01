Церемония в память бойцов 6-й роты прошла в Брянске

25-летие подвига бойцов легендарной 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ отметили в Брянске. Тогда в Аргунском ущелье 90 десантников выступили против более двух тысяч боевиков.

На церемонии у памятника «Круговая оборона» собрались первые лица региона, представители силовых структур, родственники погибших десантников,

«Навсегда останутся в нашей памяти Герои Российской Федерации Олег Ермаков, Сергей Василёв, Алексей Рассказа, Александр Гердт. Александр Трубенок, награжденный Орденом Мужества. Молодые парни отдали самое дорогое — свои жизни — за нашу мирную жизнь», – сказал на церемонии губернатор региона Александр Богомаз.

Собравшиеся возложили цветы к бюстам десантников и к памятнику «Круговая оборона». Память героев почтили минутой молчания.