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Человек пострадал при обстреле в Суземке

2022, 20 июня 08:36 Лента новостей
Человек пострадал при обстреле в Суземке
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Повреждены четыре дома.

Рано утром при обстреле ВСУ посёлка Суземка пострадал человек. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Обстрел был произведён в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке  повреждена РЭС», — отметил глава региона.

Человек пострадал при обстреле в Суземке

Александр Богомаз также сообщил, что сотрудник РЭС получил лёгкое осколочное ранение мягких тканей. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализация ему не потребовалась.

В посёлке повреждён один частный жилой дом и разбились окна в двух трёхэтажках. На месте работают оперативные службы.

Человек пострадал при обстреле в Суземке

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