Человек пострадал при обстреле в Суземке

Повреждены четыре дома.

Рано утром при обстреле ВСУ посёлка Суземка пострадал человек. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Обстрел был произведён в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС», — отметил глава региона.

Александр Богомаз также сообщил, что сотрудник РЭС получил лёгкое осколочное ранение мягких тканей. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализация ему не потребовалась.

В посёлке повреждён один частный жилой дом и разбились окна в двух трёхэтажках. На месте работают оперативные службы.