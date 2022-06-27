Чемпионы Олимпиады, Европы и Мира приедут в Брянск на Кубок России

Участие подтвердили ведущие легкоатлеты.

В Брянск на Кубок России по легкой атлетике приедут чемпионы Олимпийских игр, Европы и Мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Кубок России по легкой атлетике пройдет 1 и 2 июля на стадионе «Десна» в Бежицком районе Брянска.

На соревнования приедут ведущие легкоатлеты страны. В числе участников: олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы по прыжкам в длину Александр Меньков.

Брянскую область представит бронзовый призёр чемпионата мира и Европы по прыжкам в высоту Илья Иванюк.