Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 19 на 20 декабря военнослужащие Министерства обороны России отразили очередную атаку на Брянскую область. Над регионом обнаружили четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет», – подчеркнул Александр Богомаз.