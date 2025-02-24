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Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной

2025, 24 февраля 09:43 Лента новостей
Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной
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Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью и утром. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Прошедшей ночью и ранним утром военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку ВСУ над Брянскую область. Над регионом заметили четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. 

Люди при нападении не пострадали. Разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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