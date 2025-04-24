Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью

Четыре беспилотника ВСУ уничтожила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военнослужащие Минобороны РФ пресекли очередную массированную атаку на Брянскую область. Над регионом заметили четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.