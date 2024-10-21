Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной за утро понедельника. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

За утро понедельника 21 октября военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли сразу несколько террористических атак. Над регионом заметили четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения беспилотников.