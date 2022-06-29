Четыре брянских населённых пункта получили почётные звания

Грамоты делегации получили на митинге.

Четырём муниципальным образованиям Брянской области присвоили почётные звания.

За мужество, стойкость и массовый героизм в годы Великой Отечественной войны Новозыбков получил звание «Город партизанской славы», село Плюсково Трубчевского района – «Село партизанской славы», деревни Переторги Выгоничского района и Берёзовка Суземского района – «Населённый пункт партизанской славы». На торжественном митинге «Пусть живёт партизанское братство!» в честь Дня партизан и подпольщиков делегации районов получили грамоты.

Затем участники памятного мероприятия возложили цветы к Вечному огню у мемориала на площади Партизан.