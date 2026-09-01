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Транспорт

Привокзальную площадь отремонтировали в Новозыбкове

2026, 01 сентября 18:35
Привокзальную площадь отремонтировали в Новозыбкове
Источник фото

Привокзальную площадь отремонтировали в Новозыбкове. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

В городе Новозыбкове завершился ремонт привокзальной площади. Железнодорожники уложили новый асфальт на территории, прилегающей к вокзалу. Всего новое покрытие появилось на  площади в 2,5 тысяч квадратных метров. Также специалисты заменили изношенные канализационные люки и горловины колодцев.

Привокзальная площадь стала комфортным городским пространством. Удобно и безопасно по ней можно пройти к исторической водонапорной башне и паровозу Эр-771-73. Они установлены в сквере железнодорожников напротив вокзала.

 

Фото: Московской железной дороги

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