Четыре тысячи брянцев умерли от коронавируса с начала пандемии

28 жителей заболели за сутки.

Оперативный штаб Брянской области обновил статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в 2020 году от болезни умерли четыре тысячи брянцев. 157154 человека выздоровели.

За прошедшие сутки заболели 28 жителей региона. Два человека попали в больницу и два умерли. 49 жителей победили болезнь.