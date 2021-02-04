Чиновник Выгоничского района оштрафован за длительное рассмотрение обращения

Прокуратура Жирятинского района в декабре 2020 установила, что чиновник из администрации Выгоничского района при рассмотрении обращения гражданина по вопросу предоставления земельных участков на праве аренды, поступившее в сентябре 2020 года, нарушил 30-дневный срок его рассмотрения.

Лишь после вмешательства прокуратуры района и проведения проверки, то есть спустя 3 месяца после подачи заявления, лицо получило ответ на свое обращение.

За допущенные нарушения закона мировой судья привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в 5 тысяч рублей.