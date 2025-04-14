Делегация Гомельской области посетила брянский мемориал

Делегация Гомельской области почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны на брянском мемориале «Партизанская поляна». Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянскую область прибыла делегация из Гомельской области Республики Беларусь. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и его заместитель Ксения Пантюхова встретились с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наши предки в тяжелых боях добыли самое ценное — Победу! У нас общая история, общие корни и общая Победа, добытая нашими предками в тяжелых боях высокой ценой — ценой жизни. Партизанское движение самое большое было на Гомельщине и Брянщине», – подчеркнул Александр Богомаз.

Гости вместе с губернатором побывали на мемориальном комплексе «Партизанская поляна». Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.