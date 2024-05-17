Делегация Совета Федерации посетила брянский мемориальный комплекс

Делегация Совета Федерации почтила память павших воинов на брянском мемориальном комплексе «Партизанская поляна». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» делегация Совета Федерации Федерального собрания России прибыла в Брянскую область. Парламентарии вместе с председателем Брянской облдумы Валентином Субботом и заместителями губернатора региона посетили мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Для сенаторов провели экскурсию по святому месту. Участники также возложили цветы к Вечному огню.

«Народные мстители» проявили свои лучшие качества: мужество и героизм, бескорыстие и самопожертвование, взаимовыручку и любовь к Отчизне, поэтому являются ярким примером патриотизма для всех живущих. Мы свято чтим память о своих Героях, безмерно благодарны поколению победителей!» — подчеркнул Валентин Суббот.