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Делегация Совета Федерации посетила брянский мемориальный комплекс

2024, 17 мая 17:29 Лента новостей
Делегация Совета Федерации посетила брянский мемориальный комплекс
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Делегация Совета Федерации почтила память павших воинов на брянском мемориальном комплексе «Партизанская поляна». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

В рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» делегация Совета Федерации Федерального собрания России  прибыла в Брянскую область. Парламентарии вместе с председателем Брянской облдумы Валентином Субботом и заместителями губернатора региона посетили мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Для сенаторов провели  экскурсию по святому месту. Участники также возложили цветы к Вечному огню. 

«Народные мстители» проявили свои лучшие качества: мужество и героизм, бескорыстие и самопожертвование, взаимовыручку и любовь к Отчизне, поэтому являются ярким примером патриотизма для всех живущих. Мы свято чтим память о своих Героях, безмерно благодарны поколению победителей!» — подчеркнул Валентин Суббот.

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