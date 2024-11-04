День народного единства отметили в Брянской области

Губернатор региона поздравил жителей с Днем народного единства.

В России 4 ноября отмечают День народного единства. В Брянске прошло торжественное мероприятие в честь праздника. Там собрались военнослужащие с семьями, юнармейцы, кадеты, почетные гости. Жителей поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Общность многонационального народа, историческая память, вера в свою страну и её великое будущее — это то, чем всегда была и будет сильна Россия. Многовековой опыт существования российского государства показывает, что наша сила — в единстве, и только вместе мы сможем достичь всех целей и преодолеть любые испытания. Ведь Россия, как говорит наш Президент, — это огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона вручил госнаграды отличившимся в разных сферах жители. Собравшихся творческими номерами поздравили лучшие коллективы региона.