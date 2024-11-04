День народного единства отметили в Брянской области

Губернатор региона поздравил жителей с Днем народного единства.
В России 4 ноября отмечают День народного единства. В Брянске прошло торжественное мероприятие в честь праздника. Там собрались военнослужащие с семьями, юнармейцы, кадеты, почетные гости. Жителей поздравил губернатор региона Александр Богомаз.
«Общность многонационального народа, историческая память, вера в свою страну и её великое будущее — это то, чем всегда была и будет сильна Россия. Многовековой опыт существования российского государства показывает, что наша сила — в единстве, и только вместе мы сможем достичь всех целей и преодолеть любые испытания. Ведь Россия, как говорит наш Президент, — это огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона вручил госнаграды отличившимся в разных сферах жители. Собравшихся творческими номерами поздравили лучшие коллективы региона.
30.10.2024 11:18
На старт!
В Смоленской области стало на один спортивный объект больше. На прошлой неделе новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в Угранском районе. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Василий Анохин. «Комплекс создан по федеральному проекту «Бизнес-спринт», цели и задачи которого соответствуют нацпроекту «Демография». На строительство объекта направили почти 180 млн руб. Новый ФОК возведён во
30.10.2024 11:17
Новые идеи и старые покрышки
В Смоленской области может быть запущено предприятие по переработке автошин. Возможность строительства завода совместно проработает правительство Смоленской области и ПАО «Татнефть». Договорённость была достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи губернатора Василия Анохина и заместителя генерального директора нефтяной компании Азата Хабибрахманова. Как подчеркнул Василий Анохин, проекты в сфере экологии – это основной вектор укрепления сотрудничества региона
30.10.2024 11:16
Для диагностики и лечения
В смоленские больницы и поликлиники продолжает поступать новая медицинская аппаратура. По словам губернатора Василия Анохина, в 2024 году было поставлено свыше 100 единиц современного оборудования, а также 4 автомобиля. А также построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Глава региона уточнил, что обновление материальной базы медицинских учреждений происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – всего в этом году на модернизацию системы здравоохранения было направлено около 171 млн руб. «Большое внимание
30.10.2024 11:15
Направление: целевое
Как в регионе готовят кадры для смоленских предприятий. Вопрос: куда пойти учиться? – далеко не праздный. В определённый момент времени он становится одним из важнейших для старшеклассников и их родителей. Всё больше наших выпускников делают выбор в пользу целевого обучения, а значит, после получения образования они смогут строить карьеру в смоленских компаниях и организациях. В