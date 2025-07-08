День семьи, любви и верности отметили в Брянске

21 семью наградили в Брянске в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День семьи, любви и верности в Хрустальном зале Правительства Брянской области прошла торжественная церемония награждения медалью «За любовь и верность». Почётные знаки вручили супружеским пара, прожившим в браке 25 и более лет.

Виновников торжества поздравили губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло, заместители главы региона, представители духовенства, муниципальных образований.

День семьи, любви и верности — один из самых светлых российских праздников.

«Пусть на Брянской земле с каждым годом растет число крепких, здоровых, счастливых семей. Это огромное, ни с чем не сравнимое счастье — видеть, как растут дети, внуки, гордиться их успехами и достижениями, помогать им в становлении, выборе профессии, места в жизни», — подчеркнул Александр Богомаз.

Медали «За любовь и верность» получила 21 семья из муниципальных образований региона. Также на церемонии поздравили победителя Всероссийского конкурса «Семья года 2024» в номинации «Многодетная семья». Ей стала семья иерея Брянской епархии Вячеслава Ляпченкова. Его супруга Ирине носит звание Российской Федерации «Мать-героиня».