День семьи, любви и верности отметили в Брянске

21 семью наградили в Брянске в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В День семьи, любви и верности в Хрустальном зале Правительства Брянской области прошла торжественная церемония награждения медалью «За любовь и верность». Почётные знаки вручили супружеским пара, прожившим в браке 25 и более лет.
Виновников торжества поздравили губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло, заместители главы региона, представители духовенства, муниципальных образований.
День семьи, любви и верности — один из самых светлых российских праздников.
«Пусть на Брянской земле с каждым годом растет число крепких, здоровых, счастливых семей. Это огромное, ни с чем не сравнимое счастье — видеть, как растут дети, внуки, гордиться их успехами и достижениями, помогать им в становлении, выборе профессии, места в жизни», — подчеркнул Александр Богомаз.
Медали «За любовь и верность» получила 21 семья из муниципальных образований региона. Также на церемонии поздравили победителя Всероссийского конкурса «Семья года 2024» в номинации «Многодетная семья». Ей стала семья иерея Брянской епархии Вячеслава Ляпченкова. Его супруга Ирине носит звание Российской Федерации «Мать-героиня».
02.07.2025 11:18
Первая работа
Учреждения здравоохранения региона пополнились молодыми профессионалами – ещё 20 человек трудоустроены в медицинских организациях – все они завершили целевое обучение в 2024 году. Каждому из специалистов перечислена единовременная выплата в рамках региональных мер поддержки «Ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсёстры со средним медицинским образованием, работающие на станциях «Скорой медицинской помощи», 200 тысяч рублей
02.07.2025 11:16
Для активных и инициативных
В регионе появится больше возможностей для развития и раскрытия потенциала молодёжи – Смоленщина получит почти 127 млн рублей из федерального бюджета на создание молодёжного центра «Витамин» в Вязьме и молодёжного пространства «Энергия» в Гагарине в 2026 году. Об этом стало известно по результатам конкурса «Регион для молодых», вошедшего в нацпроект «Молодёжь и дети». Хорошей новостью
02.07.2025 11:15
Ключи от новой жизни
До конца года за счёт регионального бюджета приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах и ещё 16 квартир – на федеральные средства (в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах). Об этом сообщил губернатор Василий Анохин по итогам заседания Правительства области, на котором обсуждался вопрос обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Понимаю,
02.07.2025 11:14
Даёшь, молодёжь!
Как регион сотрудничает с РБ по воспитанию подрастающего поколения? Губернатор Василий Анохин принял участие в пленарной сессии «Молодёжь России и Белоруссии – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства» – мероприятие было организовано в рамках XII Форума регионов соседних государств, который прошёл 25–27 июня в Нижнем Новгороде. Смоленщина накопила богатый опыт взаимодействия с РБ –
02.07.2025 11:13
«Дорогами Победы»: Смоленск – в центре внимания
Столица региона стала частью автопробега, приуроченного к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Смоленск стал значимой остановкой в рамках автопробега «Дорогами Победы», посвященного 80‑летию Великой Победы. Город-герой радушно встретил делегации из Санкт-Петербурга (Ленинграда), Волгограда (Сталинграда) и Севастополя. Традиционным хлебом-солью и народной песней Смоленщина приветствовала участников акции, инициированной Заксобранием Санкт-Петербурга. Впервые автопробег вышел на международный уровень, связав Россию и Белоруссию. Акция, связавшая
02.07.2025 11:12
Парламентский союз: Как будут сотрудничать Смоленская область и Татарстан
Заксобрания нашего региона и Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Республике Татарстан. Свои подписи в документе поставили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и глава Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Он призван активизировать развитие межпарламентских связей, способствовать расширению депутатского взаимодействия в сферах законотворчества и правоприменительной практики, а также выработке единой позиции при внесении законодательных инициатив в Федеральное Собрание РФ. Новая страница