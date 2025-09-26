Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Белой Берёзке

Девять человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по посёлку Белая Берёзка накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 25 сентября ВСУ нанесли целенаправленный массированный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по посёлку Белая Березка Трубчевского района. В населённом пункте повреждены дома и административные здания. Ранения получили девять мирных жителей. Всех пострадавших доставили в больницу.