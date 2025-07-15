Девять человек пострадали в ДТП на брянской трассе под Дубровкой

Поздним вечером накануне в Дубровском районе произошло ДТП, в котором пострадали девять человек, включая детей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Местом происшествия стала федеральная трасса «Орел-Брянск-Смоленск граница с Республикой Беларусь». По предварительной версии, 37-летний водитель Mercedes-Benz Vito 111 CDI мог уснуть за рулем.

В результате машина врезалась в ограждение моста и перевернулась. Автомобилист, а также женщины 42 и 47 лет и шестеро детей получили различные травмы. Их пришлось госпитализировать в медучреждение.

По факту случившегося организована проверка, уточнили в Госавтоинспекции.