Девять домов повреждены в Стародубском округе при обстреле и атаке дронов
Девять домов и 13 хозпостроек повреждены в Стародубском округе при обстреле и атаке дронов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне днём ВСУ атаковали несколько населённых пунктов Стародубского муниципального округа.
«В результате минометного обстрела и массированных атак дронами -камикадзе повреждены 9 домовладений и 13 хозпостроек», — уточнил Александр Богомаз.
Люди на происшествии не пострадали.