Директоров школ в Жирятинском районе оштрафовали за сосульки

Снег и наледь убрали после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Жирятинского района выявила нарушения при содержании школ в зимний период.

Так, на территории дошкольной группы Жирятинской школы имени Возликова над детской площадкой с крыши здания свисала наледь и огромные сосульки. Двухметровые наросты из снега и льда не убирали и над входом в начальную школу.

Не следили за безопасностью и в Страшевичской школе. Прямо над пандусом висели сосульки, а сам он был завален снегом. А на козырьке над входом в здание скопился толстый слой снега.

Прокурор района возбудил дела об административном правонарушении. Директоров оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого. После этого опасные сосульки с крыш убрали.