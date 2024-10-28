Диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область
Военные пресекли попытку диверсантов пересечь границу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района вооруженная группа лиц пыталась пересечь границу. Военнослужащие пограничного управления ФСБ России, Минобороны и Росгвардии нанесли противнику огневое поражение.
«В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», — уточнил Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
Разрушений. Нет
В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное
Цифровое равенство
Сегодня в условиях санкций одной из ключевых задач развития российской экономики является повышение производительности труда. А эффективным инструментом в этом вопросе выступает цифровизация, которая позволяет автоматизировать рутинные процессы и оптимизировать работу организации. Помогать предприятиям региона по внедрении информационных технологий будет новый отраслевой центр компетенций по цифровизации промышленности, созданный на базе дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК
Первосвятительский визит
Краткие итоги пребывания в регионе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В минувшие выходные регион с первосвятительским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который посвятил архипастырскому служению на Смоленской кафедре без малого четверть века (с 1984-го по 2009 годы). «Считаю глубоко символичным, что этот визит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает