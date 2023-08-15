Диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область

Диверсионная группа попыталась нарушить госграницу в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Об проишествии в телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В данный момент Вооруженными Силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!» — отметил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что при обстреле погибло одно животное сельхозпредприятия, а также поврежден автомобиль и здание.