Для беженцев из Донбасса в Брянске проведут «прямую линию»

Жителям ДНР и ЛНР расскажут о поступлении в вузы, медицинском обеспечении, восстановлении документов и получении гражданства России.

11 марта с 11 до 13 часов в региональном Следственном комитете пройдёт «прямая телефонная линия» для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывших в Брянскую область. На вопросы ответят руководитель Следкома Максим Лукичев, уполномоченный по правам человека Вячеслав Тулупов и уполномоченный по правам ребёнка Инна Мухина.

Жителям ДНР и ЛНР расскажут об обучении в вузах Следственного комитета России и в ведомственных кадетских корпусах, о предусмотренных квотах для детей-сирот. Кроме того, беженцев проконсультируют о правовом, медицинском и социально-бытовом обеспечении, о порядке восстановления документов, получении гражданства России.

Звонки принимаются по номеру: 8 (4832) 41-61-88.