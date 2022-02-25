Для беженцев из Донбасса в Брянске подготовили ковидные отделения

Больницы смогут разместить 60 человек.

Для беженцев с признаками коронавирусной инфекции из Донбасса в Брянске подготовили ковидные отделения. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

Готово обсервационное отделение на 40 коек на базе городской больницы № 4. Также 20 детей смогут принять на базе городской больницы № 1.