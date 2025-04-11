Дома для обманутых брянских дольщиков достроят за счёт областного бюджета. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию провёл вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Там обсудили жилищное строительство, работу застройщиков и соблюдение прав участников долевого строительства.

В совещании участвовал губернатор региона Александр Богомаз, исполняющий обязанности прокурора области Максим Маковеев и ведущие застройщики.

«25 застройщиков сейчас реализуют 44 проекта строительства общей жилой площадью 403 тыс. кв.м с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Строительство ведется по графикам. Но есть и объекты, которые область, несмотря на непростую нынешнюю ситуацию, вынуждена достраивать за счет собственного бюджета, чтобы защитить права наших граждан, обманутых застройщиками. За 10 лет восстановлены права 1633 граждан, заключивших договоры с застройщиками, признанными банкротами», — уточнил Александр Богомаз.

Глава области добавил, что в регионе работает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. В минувшем году 575 млн рублей из бюджета направили на достройку многоквартирных домов компании «Инстрой». В конце будущего года 335 дольщиков получат квартиры в ЖК «Огни маяка» и «Гвардейский».

Также не на что достраивать дома в жилом комплексе «Мичуринский» застройщику «Монолит». 370 участников долевого строительства остались без квартир. Фонд развития территорий инициировал процедуру банкротства застройщика. Дома будут возалдиь за счет областного бюджета.

«Домострой» ведёт строительство жилого комплекса «Чистые пруды». 168 человек стали участниками долевого строительства. Если в течение месяца застройщик не найдет инвестора для достройки объекта, будем также обращаться в Фонд с ходатайством об инициировании процедуры банкротства», — уточнил Александр Богомаз.