Дроны атаковали храм в селе Зерново

Дроны-камикадзе атаковали храм-часовню в селе Зерново. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ совершили минометный обстрел селе Зерново Суземского района. Кроме того, дроны-камикадзе нанесли целенаправленный удар по храму-часовне в населённом пункте. Люди на происшествии не пострадали.

«Покушаясь на святыни, враг показывает свое истинное лицо. Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру! Веру, которая всегда была фундаментом и оплотом единства православного народа. Те, кто разрушают храмы, разрушают свои сердца и свои души…», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.